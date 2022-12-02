شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والطلائع اليوم الجمعة 2 / 12 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى وطلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.

ترتيب الأهلى والطلائع فى جدول الدوري

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 6 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد ، في المقابل يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والطلائع فى الدوري

فاز الاهلى على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الطلائع من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة.

الأهلى يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو بينما القيمة التسويقية للطلائع تساوى 4.68 مليون يورو.

الرباعية أكبر فوز للأهلى أمام الطلائع

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين؛ الأولى فى موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلى حينها «فلافيو – محمد أبوتريكة (هدفين) – عماد متعب»، والثانية فى موسم 2014-2015

حسام عاشور الأكثر مشاركة فى مواجهات الطلائع

حسام عاشور قائد الأهلى السابق هو أكثر نجوم المارد الأحمر مشاركة أمام الطلائع برصيد 13 لقاءً.