شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستدرج سيراميكا فى مواجهة متكافئة بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق سيراميكا ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثالثة الا ربع عصرًا ،ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط على جدول الترتيب.

ينوي أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق، واستقر المدير الفني لـ سيراميكا على منح الفرصة للاعبين الذين اطمئن على مستواهم البدنى والفنى خلال المباريات الودية حيث يرى أحمد سامى أن من حقهم الحصول على فرصة طالما يؤدون بشكل جيد ويبذلون أقصى جهدهم في التدريبات الجماعية.

فيما عقد رئيس المقاولون العرب جلسة مع الاعبين والجهاز الفني عقب وداع الكاس أمام الأهلي من ربع النهائي، طالبهم فيها ببذل مزيد من الجهد وتحقيق الانتصارات في الدوري، مؤكدا أن نادي المقاولون من الأندية الكبيرة وأن الفريق يسير بخطى ثابتة في طريق استعادة مكانته و العودة للبطولات وتحقيق الانتصارات بالدوري مضيفا أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب يعمل بكل جهد وطاقة في إطار إعداد جيل مميز من اللاعبين وبناء فريق قوي للمقاولون.