شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبري : فخور بزيارة الرئيس السيسى لمواهب كابيتانو مصر..ونصائحه لها مفعول السحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق ، سعادته الغامرة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، الخميس، لنادي شربين الرياضي ومتابعة فعاليات المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال عبد الستار صبري في تصريحات خاصة لليوم السابع ، إن الزيارة تعكس اهتمام فخامة الرئيس بالرياضة بشكل عام، ومشروع كابيتانو مصر بشكل خاص، لافتا إلى أن الرئيس السيسى حرص على توجيه بعض النصائح لمواهب مشروع كابيتانو مصر أهمها المحافظة على التدريبات بانتظام مع التركيز أيضا في الدراسة.

أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق في كلمته مع المواهب إلى تجربة النجم المصري العالمي محمد صلاح، وطالبهم بأن يأخذوا منه القدوة والمثل لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية.

تابع أن كلمات الرئيس كان لها مفعول السحر على المواهب الذين وعدوا سيادته ببذل كل ما لديهم للوصول لأعلى المستويات في كرة القدم، معربا عن فخره بلقاء الرئيس السيسى اليوم.

ووقع الرئيس السيسى على كرة لأحد مواهب برنامج كابيتانو مصر اسمه يوسف، مُعقباً: "هتلعب بيها ولا هتشيلها" ليرد الناشئ قائلا: "هشيلها".

وكتب الرئيس السيسى على الكرة :" بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف كل سنة وانت طيب يا يوسف" ، ونصح الرئيس السيسى يوسف بالمواظبة على الرياضية والاهتمام باللياقة النهائية".

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة ، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.