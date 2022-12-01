شكرا لقرائتكم خبر باع مجوهرات والدته لحضور المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الموقع «إن الشاب العراقي عدي كتب في لافته له خارج الملاعب القطرية، «أمي الغالية أنا آسف.. حينما أعود سأشرح لك لماذا بعت مجوهراتك.. إنه كأس العالم».ووجه عدي من قطر في لقاء مصور رسالة إلى والدته حيث قال «أنا آسف.. يجب أن تعذريني، إنه كأس العالم يا أمي».
وطبقا للموقع، اصطحب المشجع عدي أصدقاء له إلى قطر على حساب والدته من خلال ما باعه من المجوهرات، وقال عدي والأصدقاء في الختام «الآن ليس لدينا أموال للعودة إلى العراق.. ولا نعلم كيف سنعود».
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