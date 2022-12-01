شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع المصرى 2-2 فى الجولة الخامسة بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية،ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل الزمالك عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل عبد الرحيم دغموم للمصري في الدقيقة 36، ثم أعاد عمرو السيسى التقدم للفريق الأبيض مرة أخرى في الدقيقة 56 ،ولكن الفريق البورسعيدى رفض الخروج مهزوما وتعادل عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما،بينما ارتقى المصرى البورسعيدى إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 لقاءات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيد أمام سيراميكا.

الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى من المباراة ضغط من جانب لاعبى الزمالك على دفاعات الفريق البورسعيدي في محاولة منهم لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية والتحكم في منطقة المناورات في الوقت الذى اعتمد فيه المصرى على انطلاقات مروان حمدى وأحمد الشيخ في الهجوم.

وأنقذ حسام عبد المجيد مدافع الزمالك فى الدقائق الأولى من المباراة مرمى حارسه محمد صبحى من تسديدة قوية لـ مروان حمدى من داخل منطقة الـ18 بعدها انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب وفى الدقيقة 11 حاول إمام عاشور اختراق دفاع الفريق البورسعيدى بتمريرة طولية لـ مصطفى شلبى ولكن محمود جاد حارس المصرى تدخل وشتت الكرة.

نشط أداء الزمالك هجومياً بداية من الدقيقة 20 عن طريق اللاعب إمام عاشور الذى نجح في الانطلاق بالكرة وسدد كرة قوية اخترقت جدار الفريق البورسعيدى الدفاعى وسكنت شباك محمود جاد معلنة عن تقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول.

وشهدت الدقيقة 30 توقف المباراة لعلاج عبد الرحيم دغموم لاعب المصرى البورسعيدى بعد تدخل الطاقم الطبي لإسعافه وبعدها أُستأنفت المباراة في الدقيقة 31 وتوهج أداء الفريق البورسعيدى حتى نجح ذات اللاعب الذى استفاق من الإصابة من تعديل النتيجة في الدقيقة 35 من ضربة رأس لتصبح النتجية 1-1.

الشوط الثانى

دفع البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بـ يوسف أوباما مع بداية الشوط الثانى بديلاً لعبد الله جمعة لتنشيط الخط الأمامى للفريق الأبيض، وشهد الشوط الثانى كر وفر بين الفريقين وتبادل للهجمات وإهدار الفرص من أجل حصد الثلاث نقاط.

وأشهر أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة للاعب المصرى البورسعيدى فريد شوقى في الدقيقة 54 قبل أن ينجح عمرو السيسى لاعب الزمالك في وضع البصمة الأولى له مع الفريق الأبيض وتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 56 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 2-1 للزمالك.

أعاد إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدى ترتيب أوراقه ووجه النصائح للاعبيه داخل الملعب لزيادة الكثافة الهجومية مع الحذر الدفاعى وذلك بعد استقبال شباك الفريق البورسعيدى الهدف الثانى حتى نجح أحمد الشيخ في تعديل النتيجة في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

أجرى إيهاب جلال التبديل الأول في الدقيقة 72 بدخول محمد عنتر وخروج حسين السيد ، ثم قام بإجراء التغيير الثانى في ذات الدقيقة بنزول إيزي إيميكا وخروج أحمد الشيخ وذلك لمحاولة لزيادة الكثافة الهجومية والسيطرة على مفاتيح اللاعب.

وشهدت الدقيقة 80 إجراء البرتغالى فيريرا لتغييرين دفعة واحدة بدخول يوسف أسامة نبيه وخروج مصطفى شلبى ونزول سيف فاروق جعفر وخروج محمد أشرف "روفا" لمحاولة تسجيل هدف ثالث وانتزاع نقاط المباراة الثلاثة ولكن جميع المحاولات لم تفلح حتى تقاسم الفريقين نقاط المباراة.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة، خط الوسط : عمر جابر - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم : مصطفى شلبي.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: محمود جاد،خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، عماد الدين أبو بكر، إسلام أبو سليمة، حسن علي،خط الوسط: فريد شوقي، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي،خط الهجوم: مروان حمدي، أحمد الشيخ.