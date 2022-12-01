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شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مجددا أمام الزمالك عن طريق أحمد الشيخ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكن أحمد الشيخ مهاجم فريق المصرى البورسعيدى من إحراز هدف الثانى لفريقه و التعادل مجددا أمام الزمالك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز ، لتصبح النتيجة 2-2.
يلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة
خط الوسط : عمر جابر - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"
خط الهجوم : مصطفى شلبي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد خضري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر ويوسف اوباما ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.
ويخوض المصري المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: محمود جاد
خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، عماد الدين أبو بكر، إسلام أبو سليمة، حسن علي.
خط الوسط: فريد شوقي، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي.
خط الهجوم: مروان حمدي، أحمد الشيخ.
وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما تساوي القيمة التسويقية للمصرى 9.03 مليون يورو.
ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1، بينما يحتل المصرى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.