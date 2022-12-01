شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الشمس 26/27 فى الجولة الـ17 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 26/27 فى إطار مواجهات الجولة ال 17 بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023.

وشهدت هذه الجولة لقاء مهم بين الأهلى مع سبورتنج إنتهى بفوز الأحمر 19/35 .

وتقام الجولة الـ 18 غداً بلقاءات بين كلاً من ، البنك الأهلى مع القناة وجزيرة الورد مع هليوبوليس والطيران مع هليوليدو والزهور مع طلائع الجيش و الزمالك مع العبور والجزيرة مع الشمس والأهلى مع دلفى والمعادى مع سبورتنج .

وأعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءاً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.