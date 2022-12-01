الارشيف / اخبار الرياضه

الزمالك يهزم الشمس 26/27 فى الجولة الـ17 بدورى محترفى اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الشمس 26/27 فى الجولة الـ17 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الشمس  بنتيجة 26/27 فى إطار مواجهات  الجولة ال 17  بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال  للموسم المحلى 2022/2023. 

 

وشهدت هذه الجولة لقاء مهم بين الأهلى  مع سبورتنج  إنتهى بفوز  الأحمر 19/35 .

 

وتقام  الجولة  الـ 18 غداً بلقاءات بين كلاً من ، البنك الأهلى مع القناة وجزيرة الورد مع هليوبوليس والطيران مع هليوليدو والزهور مع طلائع الجيش و الزمالك مع العبور والجزيرة مع الشمس والأهلى مع دلفى والمعادى مع سبورتنج . 

 

وأعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءاً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا