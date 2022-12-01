شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السيسى يتقدم للزمالك مرة أخرى بمرمى المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحرز عمرو السيسى لاعب فريق الزمالك الهدف الثانى لفريقه بمرمى المصرى البورسعيدى في الدقيقة 55 من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

يلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة

خط الوسط : عمر جابر - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد خضري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر ويوسف اوباما ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

ويخوض المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، عماد الدين أبو بكر، إسلام أبو سليمة، حسن علي.

خط الوسط: فريد شوقي، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي.

خط الهجوم: مروان حمدي، أحمد الشيخ.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما تساوي القيمة التسويقية للمصرى 9.03 مليون يورو.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1، بينما يحتل المصرى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.