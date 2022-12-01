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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينشر صوراً من مران الفريق الأخير قبل مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك ، صوراً من مران الفريق اليوم ،الخميس ، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة من مساء غداً ، الجمعة، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.
ونشرت الصفة صوراً من المران وعلقّت عليها : الجاهزية