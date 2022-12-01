شكرا لقرائتكم خبر عن الأصغر سنا والأكثر ألقابا .. هنا جودة معجزة تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استطاعت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة أن تكتب اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ اللعبة بعد أن تخطى إنجازاتها عدد سنوات عمرها ، والذى لم يتعدى الـ 14 عاما .

هنا جودة تصدرت التصنيف العالمى لتنس الطاولة اكثر من مرة ، فى المراحل السنية تحت 15و 17 و 19 عاما ، وخلال الساعات القليلة الماضية استعادت الإنجاز وتصدرت تصنيف تحت 19 عاما للمرة الثانية.

وتعد هنا جودة هى أصغر لاعبة تشارك في دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو، حيث تسلمت بطاقة المشاركة الخاصة بها وسافرت مع المنتخب الى طوكيو وقت كان عمرها 12 عاما.

وطبقت واثبتت اللاعبة أن العمر مجرد رقم بعد أن صعدت لنهائي بطولة افريقيا للسيدات والتى اقيمت بالكاميرون العام الماضي بعد الفوز على دينا مشرف بنصف النهائي لتكون اصغر لاعبة فى تاريخ الطاولة التى تصعد لنهائي أفريقيا.

فهذه ليست المرة الأولى التى تفوز فيها هنا جودة على لاعبة اكبر منها سنا، حيث تغلبت على فرح عبد العزيز فى بطولة الجمهورية رغم فارق السن بينهما.