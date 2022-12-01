شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..الزمالك يتعادل مع المصري بهدف لمثله في الدوري "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الزمالك الشوط الأول متعادلاً مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله في المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث افتتح التسجيل للفريق الأبيض إمام عاشور في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل عبد الرحيم دغموم للفريق البورسعيدى في الدقيقة 35.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة ضغط من جانب لاعبى الزمالك على دفاعات الفريق البورسعيدي في محاولة منهم لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية والتحكم في منطقة المناورات في الوقت الذى اعتمد فيه المصرى على انطلاقات مروان حمدى وأحمد الشيخ في الهجوم.

وأنقذ حسام عبد المجيد مدافع الزمالك فى الدقائق الأولى من المباراة مرمى حارسه محمد صبحى من تسديدة قوية لـ مروان حمدى من داخل منطقة الـ18 بعدها انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب وفى الدقيقة 11 حاول إمام عاشور اختراق دفاع الفريق البورسعيدى بتمريرة طولية لـ مصطفى شلبى ولكن محمود جاد حارس المصرى تدخل وشتت الكرة.

نشط أداء الزمالك هجومياً بداية من الدقيقة 20 عن طريق اللاعب إمام عاشور الذى نجح في الانطلاق بالكرة وسدد كرة قوية اخترقت جدار الفريق البورسعيدى الدفاعى وسكنت شباك محمود جاد معلنة عن تقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول.

وشهدت الدقيقة 30 توقف المباراة لعلاج عبد الرحيم دغموم لاعب المصرى البورسعيدى بعد تدخل الطاقم الطبي لإسعافه وبعدها أُستأنفت المباراة في الدقيقة 31 وتوهج أداء الفريق البورسعيدى حتى نجح ذات اللاعب الذى استفاق من الإصابة من تعديل النتيجة في الدقيقة 35 من ضربة رأس لتصبح النتجية 1-1، وينتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة، خط الوسط : عمر جابر - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم : مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد خضري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر ويوسف اوباما ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: محمود جاد،خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، عماد الدين أبو بكر، إسلام أبو سليمة، حسن علي،خط الوسط: فريد شوقي، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي،خط الهجوم: مروان حمدي، أحمد الشيخ.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1، بينما يحتل المصرى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط.