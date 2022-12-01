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الامارات | المغرب يسعد قلوب العرب في كأس العالم.. ويتأهل متصدراً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بعد فوزه على المنتخب الكندي 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على استاد الثمامة.

وجمع المنتخب المغربي 7 نقاط ليتصدر المجموعة السادسة مستفيداً من نتيجة التعادل بين بلجيكا وكرواتيا صفر-صفر، فيما ذهبت البطاقة الثانية لمصلحة كرواتيا وصيفة المجموعة برصيد خمس نقاط.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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