الامارات | المغرب يسعد قلوب العرب في كأس العالم.. ويتأهل متصدراً

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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسعد قلوب العرب في كأس العالم.. ويتأهل متصدراً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بعد فوزه على المنتخب الكندي 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على استاد الثمامة.
وجمع المنتخب المغربي 7 نقاط ليتصدر المجموعة السادسة مستفيداً من نتيجة التعادل بين بلجيكا وكرواتيا صفر-صفر، فيما ذهبت البطاقة الثانية لمصلحة كرواتيا وصيفة المجموعة برصيد خمس نقاط.
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