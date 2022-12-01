الامارات | مفاجأة.. فرنسا تتقدم بشكوى بسبب إلغاء هدف غريزمان في مرمى تونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب إلغاء هدف نجم الفريق أنطوان غريزمان في مرمى تونس خلال مباراة المنتخبين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيقدم شكوى إلى فيفا، بعد حرمانه من هدف التعادل أمام تونس في كأس العالم، عقب العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، وذلك بعدم احتساب هدف لاعب أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي غريزمان في مرمى تونس بداعي التسلل، عقب العودة إلى تقنية "الفار".



وخسر منتخب فرنسا أمام نظيره التونسي 0-1، بالمجموعة الرابعة ورغم ذلك تأهل "الديوك" في صدارة المجموعة ليواجه بولندا الأحد المقبل في دور الـ 16.