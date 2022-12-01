شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى بإستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مواجهة الزمالك مع المصرى البورسعيدى، التى تجمع الفريقين حالياً باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المضرى الممتاز.

يلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة

خط الوسط : عمر جابر - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد خضري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر ويوسف اوباما ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

ويخوض المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، عماد الدين أبو بكر، إسلام أبو سليمة، حسن علي.

خط الوسط: فريد شوقي، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي.

خط الهجوم: مروان حمدي، أحمد الشيخ.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما تساوي القيمة التسويقية للمصرى 9.03 مليون يورو.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1، بينما يحتل المصرى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.