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انطلاق مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى بإستاد برج العرب

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت مواجهة الزمالك مع المصرى البورسعيدى، التى تجمع الفريقين حالياً باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المضرى الممتاز.

يلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي 

 خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة

 خط الوسط : عمر جابر  - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور -  أحمد مصطفى "زيزو"

 خط الهجوم : مصطفى شلبي

 ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد  ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد خضري  ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر ويوسف اوباما  ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

ويخوض المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، عماد الدين أبو بكر، إسلام أبو سليمة، حسن علي.

خط الوسط: فريد شوقي، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي.

خط الهجوم: مروان حمدي، أحمد الشيخ.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما تساوي القيمة التسويقية للمصرى 9.03 مليون يورو.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1، بينما يحتل المصرى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري  فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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