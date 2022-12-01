شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاهلي الاخير استعداداً للطلائع..فقرة في الجيم وتأهيل أيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش والمحدد لها غدًا الجمعة.

خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم لمدة نصف الساعة تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي للفريق على ملعب التتش.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة طلائع الجيش ، وخاض اللاعبون جانبًا من تدريبات الجري حول الملعب تبعها تقسيمة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وأدى أيمن أشرف تدريبات الجري حول الملعب وخاض جلسة تدريبات استشفائية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش، وذلك في السابعة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري رابطة الأندية المصرية.