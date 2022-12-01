شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى وأحمد الشيخ يقودان هجوم المصرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الدوري كالتالى:

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، عماد الدين أبو بكر، إسلام أبو سليمة، حسن علي.

خط الوسط: فريد شوقي، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي.

خط الهجوم: مروان حمدي، أحمد الشيخ.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما تساوي القيمة التسويقية للمصرى 9.03 مليون يورو.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1، بينما يحتل المصرى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.