شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصرى.. وصبحى وشلبى أساسيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة

خط الوسط : عمر جابر - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد خضري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر ويوسف اوباما ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.