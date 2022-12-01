شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. الاتحاد البرتغالي يعلن استبعاد نجم الفريق عن باقي المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن استبعاد نجم المنتخب الأول لكرة القدم، من استكمال بطولة نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأكد الاتحاد البرتغالي في بيان له منذ قليل، أن نونو مينديش عن باقي مشاركات منتخب بلاده في كأس العالم 2022، بعدما تعرض للإصابة أمام أوروجواي، وخرج قبل نهاية الشوط الأول.

وتابع البيان: "إصابة الظهير الأيسر في الفخذ ستبعده عن المونديال، واللاعب لن يكون قادر على الاستمرار مع الفريق، ولكنه سوف يبقى في قطر لاستكمال علاجه".

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الإصابة التي تعرض لها مينديش، تشبه إصابته مع باريس سان جيرمان قبل كأس العالم وغاب بسببها 3 أسابيع.

ومن المنتظر أن يُجري فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، عدة تغييرات في مواجهة كوريا الجنوبية الأخيرة بدور المجموعات يوم الجمعة المقبل.

وحسم منتخب البرتغال تأهله لدور الـ 16 مبكرا بعد الفوز على السنغال وأوروجواي، لكنه ينتظر تحديد مركزه، بين الأول والثاني عقب نهاية مباريات الجولة الأخيرة.