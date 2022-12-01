شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. ليفاندوفسكي يكشف سر تصدي تشيزني ركلة جزاء ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا، أنه فريقه سوف يظهر بشكل شرس، عند مواجهة فرنسا في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

وتأهل منتخب بولندا لثمن نهائي كأس العالم رغم الخسارة أمام الأرجنتين بهدفين دون رد، إلا أنه صعد وصيفًا بفارق الأهداف عن المكسيك صاحبة المركز الثالث.

وقال ليفاندوفسكي عبر قناة "TVP SPORT" البولندية: "نحن سعداء وراضون، لقد انتظرنا سنوات عديدة للتأهل من دور المجموعات في كأس العالم، كنا نعلم مدى أهمية البطاقات الصفراء وهنا أيضا قمنا بعمل جبار".

وأضاف "الأرجنتين خسرت مباراتها الأولى ولكني كنت متأكد من أنها ستلعب بشكل أفضل وأفضل وبعد دور المجموعات، إنها واحدة من المرشحين للفوز باللقب".

وتابع: "تشيزني تصرف ببراعة في ركلة الجزاء، وشعر أن ليونيل ميسي لن يسدد بهدوء كعادته بل سيختار الزاوية، لقد تصدى لها بشكل مثالي".

وعن مواجهة فرنسا في ثمن النهائي قال: "قبل كل شيء، علينا أن نتحسن إذا أردنا أن نتسبب في مشاكل لهم وعلى وجه الخصوص تقديم المزيد من الأشياء في الهجوم، لديهم فريق ممتاز لكننا رأينا في مباراتهم ضد تونس أن كل شيء ممكن".

واختتم: "مواجهة فرنسا تحد كبير بالنسبة لنا، نحن نعرف نوع اللاعبين الذين لديهم لكن علينا الاستفادة من ذلك ونحاول بذل قصارى جهدنا ونقاتل".