أسود أطلس تكشر عن أنيابها .. تغييرات في تشكيل المغرب قبل مواجهة كندا

الشارقة - اميمة ياسر - دفع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بـ عبد الحميد صابيري بدلا من سليم أملاح في تغيير أسود أطلس أمام كندا.

كما عاد ياسين بونو لحراسة مرمى المغرب أمام كندا بعد استبداله قبل انطلاق مواجهة بلجيكا الأخيرة بسبب شعوره بدوار.

ويلعب منتخب المغرب أمام كندا في ختام منافسات المجموعة السادسة.

ويحتاج أسود أطلس للفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ويأتى التشكيل كالتالى:

- حراسة المرمى: ياسين بونو.

- خط الدفاع: حكيمي، أكرد، سايس، مزراوي.

- خط الوسط: أوناحي، أمرابط، صابيري.

- خط الهجوم: زياش، النصيري، بوفال.

ودكة البدلاء كالتالى:

زكريا أبوخلال، سليم أملاح، يحيي عطية الله، بدر بانون، إلياس شاعر، وليد شديرة، أشرف داري، بلال الخنوس، جواد اليامق، عبدالصمد الزلزولي، عبد الرزاق حمدالله، يحيي جبران، منير المحمدي، أحمد رضا التكناوتي، أنس زروري.