اخبار الرياضه

الأهلى يهزم سبورتنج فى الجولة الـ17 بدورى محترفى اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج فى الجولة الـ17 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 35/19 ، فى إطار مواجهات  الجولة الـ 17  بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال  للموسم المحلى 2022/2023. 

 

وتشهد هذه الجولة لقاء مهم بين الزمالك والشمس فى تمام السادسة مساءا .

 

وتقام  الجولة  الـ 18 غدا بلقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع القناة و جزيرة الورد مع هليوبوليس و الطيران مع هليوليدو و الزهور مع طلائع الجيش و الزمالك مع العبور و الجزيرة مع الشمس و الأهلى مع دلفى و المعادى مع سبورتنج . 

 

و أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا