شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج فى الجولة الـ17 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 35/19 ، فى إطار مواجهات الجولة الـ 17 بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد هذه الجولة لقاء مهم بين الزمالك والشمس فى تمام السادسة مساءا .

وتقام الجولة الـ 18 غدا بلقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع القناة و جزيرة الورد مع هليوبوليس و الطيران مع هليوليدو و الزهور مع طلائع الجيش و الزمالك مع العبور و الجزيرة مع الشمس و الأهلى مع دلفى و المعادى مع سبورتنج .

و أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.