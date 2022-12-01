شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يقسو على الترسانة بثلاثية .. والجونة والبترول يواصلان الانتصارات فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصرية للاتصالات في تحقيق فوزا كبيرا على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل في المباراة التي جرت بينهما بإستاد السلام في مستهل مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتصالات إلى 18 نقطة في المركز الثانى للمجموعة ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 15 نقطة في المركز الثالث .

المجموعة الأولى

وفى المجموعة الأولى افترس فريق الجونة نظيره أسمنت أسيوط بأربعة أهداف مقابل هدف ليواصل تصدره للمجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد برصيد 20 نقطة ، في الوقت الذى واصل فيه بترول أسيوط سلسلة انتصارتته محققا الفوز على لافيينا بهدف مقابل للاشئ ليشارك أبناء الأحمر صدارة المسابقة .

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن :-

تليفونات بنى سويف – الجونة 2 – 1 طامية – ديروط 2 – 1شبان قنا – الألومنيوم 1 – 2 النصر للتعدين – المدينة المنورة 3 – 1