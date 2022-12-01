شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بن خماسة وأحمد محسن لقائمة الإسماعيلي أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد بن خماسة وأحمد محسن ثنائي فريق الإسماعيلي، إلى قائمة فريقهما استعدادًا لملاقاة سموحة ضمن منافسات الدوري العام ، يأتي ذلك بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات التى لحقت بهما فى الآونة الأخيرة.

وأعلن الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، قائمته التى ضمت 23 لاعبًا لمواجهة النادى الاتحاد السكندرى غدًا الجمعه على ملعبه بالإسماعيلية، وذلك على النحو التالي:

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو

فى خط الدفاع .. عصام صبحي وكريم عرفات وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وأحمد محسن

فى خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد بيومي ومصطفي فارس وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي وياو أنور ومحمد عبد السميع وصالح جمعه

فى خط الهجوم .. حازم مرسي وباسم مرسي

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يفقد خلال هذا اللقاء محمد الشامي للإصابة بنزلة برد حادة والتى أبعدته عن تدريبات الفريق فى الآونة الأخيرة.