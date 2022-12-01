شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعادل مع سبورتنج بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره سبورتنج بنتيجة 28/28 فى إطار مواجهات الجولة الـ 17 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

وتقام الجولة الـ 18 غداً بلقاءات بين كلاً من ، البنك الأهلى مع القناة وجزيرة الورد مع هليوبوليس والطيران مع هليوليدو والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع العبور و الجزيرة مع الشمس و لأهلى مع دلفى والمعادى مع سبورتنج .

و أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، للرجال يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.