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الأهلى يتعادل مع سبورتنج بدورى مرتبط اليد

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع  نظيره سبورتنج بنتيجة 28/28  فى إطار مواجهات الجولة الـ 17  بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد  للموسم المحلى 2022/2023. 

 

وتقام الجولة  الـ 18 غداً بلقاءات بين كلاً من ، البنك الأهلى مع القناة وجزيرة الورد مع هليوبوليس والطيران مع هليوليدو والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع العبور و الجزيرة مع الشمس و لأهلى مع دلفى والمعادى مع سبورتنج . 

 

و أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023،  للرجال يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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