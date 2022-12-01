شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. منتخبات أفريقيا تقاطع كأس العالم 1966 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاطعت المنتخبات الأفريقية منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العالم التى أقيمت فى إنجلترا عام 1966، بالإضافة إلى مقاطعة أسيا أيضا فيما عدا كوريا الشمالية ، والتي توج بلقبها المنتخب الإنجليزى .

ويرجع سبب المقاطعة إلى ما رأوه ظلماً من الاتحاد الدولي لكرة القدم في توزيع المقاعد ، حيث خصصت مقعداً واحداً فقط لأفريقيا وآسيا مجتمعتين (أي نصف مقعد لكل منهما) ، بينما أعطت أوروبا 9 مقاعد وأمريكا الجنوبية 4 مقاعد .

ويرجع سبب هذا القرار بسبب الاعتراض من جانب منتخبات أفريقيا على قرار الفيفا، و الذى كان قد ألزم المنتخبات الأفريقية الفائزة فى المرحلة الثانية من التصفيات بالمونديال أن تخوض ملحق مع منتخبات آسيوية للتأهل إلى المونديال، واعتقد الأفريقيون وقتها أن منتخبات بلادهم تستحق التأهل المباشر للمونديال دون ملحق أو تصفيات ، وهو ما يتعارض مع ما طلبه الفيفا وقتها .