ابراهيم سعيد مديراً فنياً لفريق المجد السكندري رسمياً

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي المجد السكندري، تعيين إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق ، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم في دوري القسم الثاني، وجاء ذلك بعد رحيل أبو العينين شحاتة بعد مواجهة الأوليمبي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني .

ومن المنتظر ، أن يبدأ ابراهيم سعيد مهمته غدا الجمعة لتدريب فريق المجد استعدادا لمواجهة بايونيرز ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري القسم الثاني.

ويحتل فريق المجد المركز التاسع برصيد 11 نقطة في مجموعة بحري بعد انتهاء 8 جولات .