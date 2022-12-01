شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم الداخلية بهدف جوناثان فى لقاء الكروت الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر فوزا غاليا في اللحظات الأخيرة على الداخلية بهدف مقابل للاشئ احرزه جوناثان في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الخامسة للدورى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 10 نقاط في المركز الثانى بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند نقطة وحيدة في المركز الأخير للمسابقة .

شهد الشوط الأول سيطرة من فريق فيوتشر ، ومحاولة الوصول الى مرمى الداخلية أكثر من مرة ، لكن صحوة دفاع الداخلية حالت دون ذلك ، حيث تعرض بركات حجاج لاعب الفريق الشرطي للطرد في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بعد تدخله مع عمر السعيد لاعب فيوتشر خلال محاولته الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم لفريقه ، ليكمل فريق الداخلية الشوط الاول بعشرة لاعبين فقط .

وفى الشوط الثانى أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر الثانى لعبد العزيز السيد مدافع وسط الداخلية ، كما أشهر الكارت الأحمر في وجه كريم نيدفيد صانع ألعاب فيوتشر في الدقيقة 77 من عمر اللقاء .