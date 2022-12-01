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اسوان يحقق الانتصار الاول له في الدوري بالفوز علي فاركو بهدف "بلحاج".. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق أسوان ، في تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري بعد تحقيق الانتصار علي فريق فاركو ، عن طريق أحمد بلحاج لاعب الفريق في  الدقيقة 31 ، في المباراة التي جمعت الفريقين  في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة ، والتي اقيمت على ستاد أسوان.

 

وبهذا الفوز ، يرتفع رصيد نادي أسوان إلي 3 نقاط ليقفز الي المركز الرابع عشر  بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما استمر فاركو في المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعد أن خاض 5 مباريات فاز خلالهم في مباراة وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة اليوم .

 

 

 

وجاء تشكيل أسوان ضد فاركو كالتالي ..

 

حراسة المرمى : عمرو حسام

 

خط الدفاع :أحمد فتحي كاستلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - علي فتحي

 

خط الوسط : رافائيل أياجوا - عماد فتحي - أحمد خالد - محمد ناجي - محمد حمدي زكي

 

خط الهجوم : أحمد بلحاج

 

فيما جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا

خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي"  _ أحمد صغيري

خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري

خط الهجوم : رزقي حمرون _ زياد طلبة

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

صبري ابراهيم _ شكري نجيب _ أحمد فؤاد _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ على بهيج _ محمود عماد _ عزمي غوما _ عمرو جمال.

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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