شكرا لقرائتكم خبر عن اسوان يحقق الانتصار الاول له في الدوري بالفوز علي فاركو بهدف "بلحاج".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق أسوان ، في تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري بعد تحقيق الانتصار علي فريق فاركو ، عن طريق أحمد بلحاج لاعب الفريق في الدقيقة 31 ، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، والتي اقيمت على ستاد أسوان.
وبهذا الفوز ، يرتفع رصيد نادي أسوان إلي 3 نقاط ليقفز الي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما استمر فاركو في المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعد أن خاض 5 مباريات فاز خلالهم في مباراة وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة اليوم .
وجاء تشكيل أسوان ضد فاركو كالتالي ..
حراسة المرمى : عمرو حسام
خط الدفاع :أحمد فتحي كاستلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - علي فتحي
خط الوسط : رافائيل أياجوا - عماد فتحي - أحمد خالد - محمد ناجي - محمد حمدي زكي
خط الهجوم : أحمد بلحاج
فيما جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا
خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري
خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري
خط الهجوم : رزقي حمرون _ زياد طلبة
وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:
صبري ابراهيم _ شكري نجيب _ أحمد فؤاد _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ على بهيج _ محمود عماد _ عزمي غوما _ عمرو جمال.