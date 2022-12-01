شكرا لقرائتكم خبر عن اسوان يحقق الانتصار الاول له في الدوري بالفوز علي فاركو بهدف "بلحاج".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق أسوان ، في تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري بعد تحقيق الانتصار علي فريق فاركو ، عن طريق أحمد بلحاج لاعب الفريق في الدقيقة 31 ، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، والتي اقيمت على ستاد أسوان.

وبهذا الفوز ، يرتفع رصيد نادي أسوان إلي 3 نقاط ليقفز الي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما استمر فاركو في المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعد أن خاض 5 مباريات فاز خلالهم في مباراة وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة اليوم .

وجاء تشكيل أسوان ضد فاركو كالتالي ..

حراسة المرمى : عمرو حسام

خط الدفاع :أحمد فتحي كاستلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - علي فتحي

خط الوسط : رافائيل أياجوا - عماد فتحي - أحمد خالد - محمد ناجي - محمد حمدي زكي

خط الهجوم : أحمد بلحاج