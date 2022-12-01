الامارات | تخفيض تذاكر مباريات كأس سوبر دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس سوبر دبي 2022 لكرة القدم، اطلاق حملة تخفيضات على جميع تذاكر حضور مباريات البطولة تصل إلى 51% تزامناً مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ51.

وتستضيف دبي على استاد آل مكتوم بنادي النصر، بطولة سوبر دبي بمشاركة 4 فرق أوروبية كبرى هي ليفربول وارسنال الإنجليزيين وأي سي ميلان الإيطالي واولمبيك ليون الفرنسي، خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي.

وجاء قرار اللجنة المنظمة للبطولة، كمشاركة منها في احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، خاصة أن هذه البطولة تحمل في مضمونها أكثر من مجرد كونها بطولة لكرة القدم بل احتفالية كبرى تُضاهي أكبر المناسبات الرياضية العالمية وتحتضنها دبي.