الامارات | الباندا "سهيل" يتوقع الفائز بين المغرب وكندا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للباندا "سهيل" توقع فيه الفائز بمباراة المغرب وكندا المقررة اليوم الخميس (الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات) وذلك على شاكلة حيوانات برية وبحرية سابقة يتقدمها الأخطبوط بول في مونديال 2010 وهو الأشهر في التوقع ودرجة نجاحه فيها خلال نهائيات كأس العالم السابقة.

ووقع اختيار الباندا للمنتخب المغربي الذي يأمل عشاقه أن يصدق "سهيل" في توقعه خصوصاً أن فوز "أسود الأطلس" يعني تأهلهم إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

يذكر أن الباندا "سهيل" رشح منتخب الإكوادور للفوز على قطر في المباراة الافتتاحية وكان توقعه صحيحا حيث فازت الإكوادور بهدفين دون رد، ولكنه لم يصب في توقعه عندما رشح بلجيكا للفوز على المغرب في الجولة الماضية إذ فازت المغرب بهدفين دون رد.