كأس العالم .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة مواجهات نارية

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الأربعاء 1-12-2022، العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، على رأسها مباراة المغرب وكندا في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بالمونديال، ولقاء الزمالك والمصري بالجولة الخامسة في الدوري المصري.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

كندا X المغرب – 5 مساء - beIN Sports HD 1 Max

كرواتيا X بلجيكا – 5 مساء - beIN Sports HD 2 Max

اليابان X إسبانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

كوستاريكا X ألمانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسوان X فاركو – 2.45 مساء – ONTime Sports

الداخلية X فيوتشر – 2.45 مساء – ONTime Sports

الزمالك X المصري البورسعيدي – 7 مساء – ONTime Sports