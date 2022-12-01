كأس العالم .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة مواجهات نارية

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الأربعاء 1-12-2022، العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، على رأسها مباراة المغرب وكندا في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بالمونديال، ولقاء الزمالك والمصري بالجولة الخامسة في الدوري المصري.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
كندا X المغرب – 5 مساء - beIN Sports HD 1 Max
كرواتيا X بلجيكا – 5 مساء - beIN Sports HD 2 Max
اليابان X إسبانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max
كوستاريكا X ألمانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 2 Max
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
أسوان X فاركو – 2.45 مساء – ONTime Sports
الداخلية X فيوتشر – 2.45 مساء – ONTime Sports
الزمالك X المصري البورسعيدي – 7 مساء – ONTime Sports