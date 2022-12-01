علي أن يتولي حلمي طولان مسؤولية الإدارة الفنية إعتبارا من غدا الجمعة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لخالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون علي ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة.

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. حلمي طولان مديرا فنيا لفريق البنك الأهلي خلفاً لـ خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية