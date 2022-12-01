شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. حلمي طولان مديرا فنيا لفريق البنك الأهلي خلفاً لـ خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لخالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون علي ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة.
علي أن يتولي حلمي طولان مسؤولية الإدارة الفنية إعتبارا من غدا الجمعة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.