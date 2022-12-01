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منتخب سيدات سيف المبارزة يطير إلى ألمانيا للمشاركة في كأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة أنسات إلى دولة ألمانيا اليوم، وذلك للمشاركة في  كأس العالم للشابات تحت 20 عام، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 4 ديسمبر الجاري.

 

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح المبارزة كلًا من: "آية شريف، فرح هاني، سلمى طارق، سارة بيومي، هنا العراقي، لؤلؤة سليمان"، ويرافق البعثة الحكمة المصرية رباب حسام. 

 

وتترأس بعثة المنتخب المصري الدكتورة أمنية حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد السلاح، و بينما يقود المنتخب الوطني فنيًا شريف محمود المدرب .

 

يذكر أن عبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري للسلاح تسلم جائزتي أفضل منتخب سلاح في العالم للشباب في سلاح سيف المبارزة و سلاح السيف، وذلك على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح والتي أقيمت بمدينة لوزان السويسرية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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