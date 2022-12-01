شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات سيف المبارزة يطير إلى ألمانيا للمشاركة في كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة أنسات إلى دولة ألمانيا اليوم، وذلك للمشاركة في كأس العالم للشابات تحت 20 عام، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 4 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح المبارزة كلًا من: "آية شريف، فرح هاني، سلمى طارق، سارة بيومي، هنا العراقي، لؤلؤة سليمان"، ويرافق البعثة الحكمة المصرية رباب حسام.

وتترأس بعثة المنتخب المصري الدكتورة أمنية حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد السلاح، و بينما يقود المنتخب الوطني فنيًا شريف محمود المدرب .

يذكر أن عبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري للسلاح تسلم جائزتي أفضل منتخب سلاح في العالم للشباب في سلاح سيف المبارزة و سلاح السيف، وذلك على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح والتي أقيمت بمدينة لوزان السويسرية.