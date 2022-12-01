7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة الصمرية اليوم الخميس الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة، على رأسها تولى وليد سليمان نائبا لقطاع الناشئين فى الأهلى ، و مواجهة الزمالك مع المصرى فى بطولة الدورى .

وليد سليمان نائبًا لقطاع الناشئين فى الأهلى.. ومعايشة في برشلونة وليفربول لتأهيله

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين وليد سليمان لاعب الأهلي السابق نائبًا لرئيس قطاع الناشئين، وإعداده ليكون أحد الكوادر المؤهلة بقطاع الكرة في المستقبل القريب.

استقر مسئولو اتحاد الكرة على صرف مكافأة الإجادة للاعبى المنتخب الوطنى الأول الخاصة بالفوز على بلجيكا وديا 2 /1، قبل مباراتى مالاوى فى مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

الزمالك فى مواجهة صعبة أمام المصرى البورسعيدى فى الدورى الليلة

يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي فى السابعة مساء اليوم الخميس فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفريقين المباراة بدوافع مختلفة، حيث يرغب الزمالك فى التأكيد علي تفوقه بعد الفوز فى المواجهة الماضية ببطولة الكأس، ويرغب الفريق البورسعيدي في تعويض الخسارة واقصاءه من بطولة الكأس بعد الخسارة بهدف دون رد سجله سيد نيمار.

اقترب الحكم الدولى محمد عادل من إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الدورى المصرى، غدا الجمعة، على أن تعلن لجنة الحكام القرار مساء اليوم.

مكافأة إجادة للاعبى غزل المحلة عقب الفوز على الاتحاد وتصدر الدورى