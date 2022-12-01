شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الداخلية وفيوتشر فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الداخلية و فيوتشر بالتعادل السلبى بين الفريقين ، فى المباراة التى تجمعما فى اطار الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز .

شهد الشوط الأول سيطرة من فريق فيوتشر ، ومحاولة الوصول الى مرمى الداخلية أكثر من مرة ، لكن صحوة دفاع الداخلية حالت دون ذلك ، حيث تعرض بركات حجاج لاعب الفريق الشرطي للطرد في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بعد تدخله مع عمر السعيد لاعب فيوتشر خلال محاولته الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم لفريقه ، ليكمل فريق الداخلية الشوط الاول بعشرة لاعبين فقط .

ويحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث استهل فيوتشر مشواره في الدوري بالفوز على حرس الحدود 2/0، ثم التعادل مع المقاولون العرب سلبياً، وأخيراً الفوز على أسوان 2/1، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع طلائع الجيش والخسارة في مباراتين من الاتحاد السكندري والأهلي.