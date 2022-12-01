شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة بديلاً لسيد نيمار في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقترب عبد الله جمعة لاعب الزمالك من تعويض سيد نيمار فى تشكيل الفريق خلال مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم، بعدما تم استبعاد نيمار لتعرضه لإصابة في الركبة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا استبعاد سيد نيمار من مواجهة المصري، بعدما أصيب في الركبة، ومن المنتظر أن يحل عبد الله جمعة بديلاً لنيمار في التشكيل الأساسي للزمالك أمام المصري.

وجاءت اصابة سيد نيمار علي مستوي الركبة، ومن المنتظر ان يخضع لبعض الفحوصات الطبية لتحديد مدي الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

ويخوض الزمالك مواجهة المصري البورسعيدي في الساعة السابعة مساء اليوم، الخميس، علي ملعب برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.