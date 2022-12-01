شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم على فاركو بهدف "بلحاج" فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق أسوان ، التقدم في الشوط الأول علي فريق فاركو ، عن طريق أحمد بلحاج لاعب الفريق في الدقيقة 31 ، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد أسوان.
وجاء تشكيل أسوان ضد فاركو كالتالي ..
حراسة المرمى : عمرو حسام
خط الدفاع :أحمد فتحي كاستلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - علي فتحي
خط الوسط : رافائيل أياجوا - عماد فتحي - أحمد خالد - محمد ناجي - محمد حمدي زكي
خط الهجوم : أحمد بلحاج
فيما جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا
خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري
خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري
خط الهجوم : رزقي حمرون _ زياد طلبة
وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:
صبري ابراهيم _ شكري نجيب _ أحمد فؤاد _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ على بهيج _ محمود عماد _ عزمي غوما _ عمرو جمال.
يحتل نادي أسوان المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري، بدون رصيد من النقاط، بعد أن خاض 4 مباريات خسرهم جميعًا، فيما سجل هدفًا واستقبل 5 أهداف.
فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز خلالهم في مباراة وتعادل في 3 مواجهات ولم يُهزم في أي لقاء، فيما سجل 3 أهداف واستقبل هدفين.