أحمد بلحاج يتقدم لأسوان أمام فاركو في الدقيقة 31.. فيديو

القاهرة - سامية سيد -

نجح أحمد بلحاج لاعب أسوان في التقدم لفريقه أمام فاركو في الدقيقة 31 ، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد أسوان.

وجاء تشكيل أسوان ضد فاركو كالتالي ..

حراسة المرمى : عمرو حسام

خط الدفاع :أحمد فتحي كاستلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - علي فتحي

خط الوسط : رافائيل أياجوا - عماد فتحي - أحمد خالد - محمد ناجي - محمد حمدي زكي

خط الهجوم : أحمد بلحاج

يحتل نادي أسوان المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري، بدون رصيد من النقاط، بعد أن خاض 4 مباريات خسرهم جميعًا، فيما سجل هدفًا واستقبل 5 أهداف.

فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز خلالهم في مباراة وتعادل في 3 مواجهات ولم يُهزم في أي لقاء، فيما سجل 3 أهداف واستقبل هدفين.