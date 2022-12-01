شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصريين يتأهلون إلى ربع نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز 8 لاعبين مصريين مقاعدهم في الدور ربع النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 177 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج الثمانية المتأهلين إلى ربع النهائي في دور الـ 16 كالتالي:

فوز نوران جوهر في دور الـ 16 على منافستها جاسمين هوتون بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-6, 9-11, 11-3.

فوز نور الطيب على فيروز أبو الخير بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-4, 11-9, 11-3.

فوز هانيا الحمامي على منافستها أيفا أزمان بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 11-8.

فوز نور الشربيني على منافستها تونج تسز وينج بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 11-7, 11-5.

منافسات الرجال:

فوز يوسف سليمان على منافسه أوجست ديسورد بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 11-3, 11-8.

فوز مازن هشام على منافسه إيكار بجاريس، بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 11-8, 11-2, 11-5.

فوز مصطفى عسل على مواطنه يحيى النوساني بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 11-8, 11-2, 11-5.

فوز مروان الشوربجي على منافسه سيبستيان بونمالايز بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 5-11, 11-1.