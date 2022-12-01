شكرا لقرائتكم خبر عن طرد بركات حجاج لاعب الداخلية فى مباراة فيوتشر ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض بركات حجاج لاعب فريق الداخلية للطرد المباشر في مباراة فريقه أمام فيوتشر بالجولة الخامسة من بطولة الدورى .

وجاء طرد حجاج بعد التداخل على عمر السعيد لاعب فيوتشر في الدقيقة 4 ، من أحداث المباراة ، لعرقلته في الوصول الى المرمى لتسجيل الهدف .

يخوض الداخلية اللقاء بتشكيل يضم كل من رضا السيد ، محمد نجيب ، بركات حجاج ، عبد العزيز السيد ، الان كيمبادى ، مؤمن عاطف ، كيليتشى ، محمود طلعت ، سمير فكرى ، كريستوفر جون ، و رشيد أحمد .

بينما يضم تشكيل فيوتشر في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ، خط الدفاع : جوناثان أنجويم - سعد سمير - محمود مرعي - باسم علي ، خط الوسط: غنام محمد - كريم نيدفيد - هشام عادل ، خط الهجوم: عمر السعيد - مروان محسن - الحاجي باري

ويحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث استهل فيوتشر مشواره في الدوري بالفوز على حرس الحدود 2/0، ثم التعادل مع المقاولون العرب سلبياً، وأخيراً الفوز على أسوان 2/1، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع طلائع الجيش والخسارة في مباراتين من الاتحاد السكندري والأهلي.