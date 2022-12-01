شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمصرى الليلة بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الزمالك مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره المصرى البورسعيدى مساء اليوم الخميس فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز.





س : ما موعد مباراة الزمالك والمصرى بالدورى؟

ج : موعد مباراة الزمالك والمصرى فى تمام السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية.





س : ما دوافع الفريقين قبل المباراة؟

ج : يدخل الفريقان المباراة بدوافع مختلفة، حيث يرغب الزمالك فى التأكيد على تفوقه بعد الفوز فى المواجهة الماضية ببطولة الكأس، ويرغب الفريق البورسعيدى فى تعويض الخسارة وإقصائه من بطولة الكأس بعد الخسارة بهدف دون رد سجله سيد نيمار.





س : ما موقف الفريقين فى جدول الدورى؟

ج : يدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز العاشر برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في الاخري، وخسر واحدة.





س : ما تعليمات فيريرا للاعبي الزمالك قبل المباراة ؟

ج : تحدث البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، مع لاعبى فريقه حول مدى أهمية وصعوبة مواجهة المصرى، وأكد فيريرا للاعبين إن مباراة المصرى لن تكون سهلة خاصة وإن الفارس الأبيض نجح فى تحقيق الفوز فى اللقاء الماضى ببطولة كأس مصر، والتى فاز فيها الزمالك بهدف دون رد سجله سيد نيمار، وأقصى الفريق البورسعيدى من البطولة.





س : ما تعليمات إيهاب جلال لفريق المصري؟

ج : طلب إيهاب جلال من لاعبي فريقه بعدم تكرار أخطاء مواجهة الكأس، والعمل علي تحقيق الفوز وتعويض الجماهير الحزينة من الخسارة الماضية وتوديع البطولة، مؤكدا إنه يجب استغلال شعور لاعبي الزمالك بالتفوق.