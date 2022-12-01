شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد سيد نيمار من مواجهة الزمالك والمصري بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعرض سيد نيمار لاعب الزمالك، للإصابة في الركبة، ليقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، استبعاد اللاعب من مواجهة المصري.

وجاءت صابة سيد نيمار علي مستوي الركبة، ومن المنتظر ان يخضع لبعض الفحوصات الطبية لتحديد مدي الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

ويخوض الزمالك مواجهة المصري البورسعيدي في الساعة السابعة مساء اليوم، الخميس، علي ملعب برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.