تشكيل اسوان وفاركو قبل مواجهتهما فى الدوري

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي أسوان، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته أمام فاركو، التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد أسوان.

وجاء تشكيل أسوان ضد فاركو كالتالي ..

حراسة المرمى : عمرو حسام

خط الدفاع :أحمد فتحي كاستلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - علي فتحي

خط الوسط : رافائيل أياجوا - عماد فتحي - أحمد خالد - محمد ناجي - محمد حمدي زكي

خط الهجوم : أحمد بلحاج

يحتل نادي أسوان المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري، بدون رصيد من النقاط، بعد أن خاض 4 مباريات خسرهم جميعًا، فيما سجل هدفًا واستقبل 5 أهداف.

فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز خلالهم في مباراة وتعادل في 3 مواجهات ولم يُهزم في أي لقاء، فيما سجل 3 أهداف واستقبل هدفين.