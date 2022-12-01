شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. مدرب المكسيك يعلن الرحيل بعد وداع المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن جيراردو مارتينو "تاتا" المدير الفني لمنتخب المكسيك، عن رحيله من تدريب الفريق عقب وداع كأس العالم قطر 2022، من دور المجموعات.

وودع منتخب المكسيك منافسات كأس العالم 2022 بعدما حل ثالثا خلف الأرجنتين وبولندا ضمن المجموعة الثالثة، رغم فوزه على السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد، بالجولة الأخيرة.

وقال مارتينو: "عقدي انتهى مع صافرة نهاية مباراة السعودية، أنا المسؤول عن خيبة الأمل التي نشهدها، وخرجنا بفارق الأهداف".

وتابع: "حاولنا تسجيل الهدف الثالث بعدما علمنا بالوضع في مباراة الأرجنتين وبولندا لكننا لم ننجح واستقبلنا هدفا في الدقائق الأخيرة".

وأضاف: "لم نلعب بشكل جيد ضد بولندا وكذلك الشوط الثاني أمام الأرجنتين، بينما كنا أفضل ضد السعودية وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع "منذ أن وصلت لتدريب منتخب المكسيك وجدت تعاونا كبيرا وحرية في العمل أشكر عليها اتحاد كرة القدم والمسؤولين في البلاد".