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كأس العالم 2022.. مدرب المكسيك يعلن الرحيل بعد وداع المونديال

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محمد الفلاح - أعلن جيراردو مارتينو "تاتا" المدير الفني لمنتخب المكسيك، عن رحيله من تدريب الفريق عقب وداع كأس العالم قطر 2022، من دور المجموعات.

وودع منتخب المكسيك منافسات كأس العالم 2022 بعدما حل ثالثا خلف الأرجنتين وبولندا ضمن المجموعة الثالثة، رغم فوزه على بهدفين مقابل هدف وحيد، بالجولة الأخيرة.

وقال مارتينو: "عقدي انتهى مع صافرة نهاية مباراة السعودية، أنا المسؤول عن خيبة الأمل التي نشهدها، وخرجنا بفارق الأهداف".

وتابع: "حاولنا تسجيل الهدف الثالث بعدما علمنا بالوضع في مباراة الأرجنتين وبولندا لكننا لم ننجح واستقبلنا هدفا في الدقائق الأخيرة".

وأضاف: "لم نلعب بشكل جيد ضد بولندا وكذلك الشوط الثاني أمام الأرجنتين، بينما كنا أفضل ضد السعودية وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع "منذ أن وصلت لتدريب منتخب المكسيك وجدت تعاونا كبيرا وحرية في العمل أشكر عليها اتحاد كرة القدم والمسؤولين في البلاد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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