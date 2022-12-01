بي إن سبورتس تعلن إذاعة مباراة المغرب وكندا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس إذاعة مباراة المغرب وكندا التي من المقرر إقامتها في الساعة الخامسة مساءًا على القناة المفتوحة.

وتقام المباراة في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية التي يسعى فيها أسود الأطلس للتأهل إلى دور الـ 16وتمثيل العرب في هذا الدور.

وحصلت القناة الأرضية المغربية على حقوق بث مباريات منتخب بلادها في المونديال عبر القناة الأرضية التي يمكن استقبالها في دول المغرب العربي على قمر يوتلسات 21 شرق عبر تردد 11569 H ومعدل ترميز 9500 .

ويمكن استقبال قمر يوتلسات الذي يحتوى على قناة ناقلة لمباراة المغرب وكندا عبر الخطوات في الفيديو التالي: