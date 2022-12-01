شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المصري في القيمة التسويقية قبل لقاء الدوري..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الزمالك والمقرر لها السابعة مساء الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما القيمة التسويقية للمصرى تساوى 9.03 مليون يورو. ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1. وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

القيمة التسويقية