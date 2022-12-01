شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ديسمبر انطلاق دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن جدول مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، و المقرر أن يقام الأسبوع المقبل .

من المقرر أن تنطلق المباريات يوم 8 ديسمبر الجارى ، حيث يلتقى الأتصالات مع سموحة ، و الطيران مع أصحاب الجساد ، بينما يلتقى الجيش مع الجزيرة ، و الزمالك مع هليوبوليس، و بتروجت مع الشمس ، على أن يلتقى القناة مع التأمين ، و سبورتنج مع الاتحاد السكندرى .

كما تقرر إقامة مباريات دور الـ 8 يوم 12 من نفش الشهر ، وتحديد دور قبل النهائي و النهائي لاحقا .

ويبدأ الأهلى مبارياته من دور ربع النهائي ، حيث يلتقى من الفائز من مباراة الطيران وسموحة .