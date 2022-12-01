شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اسوان وفاركو قبل موادجهتهما في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي أسوان، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته أمام فاركو، التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد أسوان.
وجاء تشكيل أسوان ضد فاركو كالتالي ..
حراسة المرمى : عمرو حسام
خط الدفاع :أحمد فتحي كاستلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - علي فتحي
خط الوسط : رافائيل أياجوا - عماد فتحي - أحمد خالد - محمد ناجي - محمد حمدي زكي
خط الهجوم : أحمد بلحاج
فيما أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل الفريق لمواجهة أسوان .
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا
خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري
خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري
خط الهجوم : رزقي حمرون _ زياد طلبة
وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:
صبري ابراهيم _ شكري نجيب _ أحمد فؤاد _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ على بهيج _ محمود عماد _ عزمي غوما _ عمرو جمال.
يحتل نادي أسوان المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري، بدون رصيد من النقاط، بعد أن خاض 4 مباريات خسرهم جميعًا، فيما سجل هدفًا واستقبل 5 أهداف.
فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعد أن خاض 4 مباريات فاز خلالهم في مباراة وتعادل في 3 مواجهات ولم يُهزم في أي لقاء، فيما سجل 3 أهداف واستقبل هدفين.