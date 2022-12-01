شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان نائبًا لقطاع الناشئين فى الأهلى.. ومعايشة في برشلونة وليفربول لتأهيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين وليد سليمان لاعب الأهلي السابق نائبًا لرئيس قطاع الناشئين، وإعداده ليكون أحد الكوادر المؤهلة بقطاع الكرة في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن يقوم وليد سليمان بمعايشة مع فريق ليفربول الإنجليزي، ثم معايشة أخرى مع برشلونة الإسباني.. هذا فضلًا على قيامه في الفترة الحالية بالحصول على بعض الدراسات من الجامعة الأمريكية، وقبلها حصل على دورة الفيفا من جامعة القاهرة..

وفي ذات السياق عقد رئيس النادي اجتماعًا مع كلٍ من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ووليد سليمان؛ للاتفاق على آلية العمل والدور الذي سوف يقوم به الأخير خلال الفترة القادمة.