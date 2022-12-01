شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات الأهلي في شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي 6 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، بدءا من مباراته ضد طلائع الجيش غدا الجمعة على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني حاليا بجدول الدوري برصيد 9 نقاط جمعهم من ثلاث انتصارات.

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:

الجمعة 2 ديسمبر - الأهلي × طلائع الجيش بالجولة الخامسة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الأربعاء 7 ديسمبر - غزل المحلة × الأهلي بالجولة السادسة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد المحلة

الإثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام