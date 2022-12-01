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تعرف على جدول مباريات الأهلي في شهر ديسمبر

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي 6 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة ، بدءا من مباراته ضد طلائع الجيش غدا الجمعة على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني حاليا بجدول الدوري برصيد 9 نقاط جمعهم من ثلاث انتصارات.

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:

الجمعة 2 ديسمبر - الأهلي × طلائع الجيش بالجولة الخامسة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الأربعاء 7 ديسمبر - غزل المحلة × الأهلي بالجولة السادسة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد المحلة

الإثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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